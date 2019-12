„Nechápu, jak si může Evropská komise dovolit vykládat české zákony,“ říká Babiš

„Považuji to za účelovou záležitost, vůbec nechápu, jak si Evropská komise může dovolit vykládat české zákony. Vykládá český zákon, který se jmenuje lex Babiš, který je proti evropským zákonům, popírá moje základní práva vlastnit a angažovat se ve věcech veřejných. Jsem strašně zvědavý, jak rozhodne Ústavní soud, a považuji za neuvěřitelné, že Evropská komise se vyjadřuje k zákonu, který byl speciálně napsán proti Babišovi, a vlastně říká, že ten zákon je špatně,“ řekl také premiér České republiky.

Babiš řekl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. „Evropská komise teď tvrdí, že je audit konečný, ale to neznamená, že má pravdu. Budou tam nějaké lhůty, Česká republika se k tomu vyjádří. Pokud nebude (závěr auditu) v souladu s tím, co (ČR) tvrdila, tak ho určitě odmítne,“ uvedl Babiš.

Komise není pro Babiše autoritou

„Ten zákon je z dílny Sobotka a Kalousek, původně to byl zákon o střetu zájmů, oni ho takhle změnili, já jsem podle něj postupoval. Tak vůbec nechápu, jakým způsobem k tomu mohla Evropská komise dospět. To rozhodnutí přišlo poslední minuty stávající Komise, která skončila, takže to udělali pár minut předtím, než skončili,“ řekl také Babiš.

„Je velká polemika, jestli to je konečný audit, z pohledu Komise to asi je konečný audit, z pohledu České republiky to určitě nebude akceptovat,“ dodal premiér s tím, že střet zájmů „zásadně odmítá“. „Opozice, která nemá žádný jiný program než Antibabiš, stále něco vyvolává,“ dodal.

Premiér také řekl, že Evropská komise pro něj není autoritou. „Evropská komise nemá patent na rozum. Protože nemá co vykládat české zákony,“ dodal Babiš a organizaci Transparency International, která stížnost na střet zájmů podala, označil za zkorumpovanou. „Je to osobní záležitost pana Ondráčky, který u nás chtěl dělat ministra vnitra, máme spolu soud,“ prohlásil premiér na adresu šéfa Transparency International Davida Ondráčky. „Myslím si, že neziskovky by neměly dostávat příspěvky od státu, když dělají politiku,“ dodal.

Obsah auditní zprávy nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.