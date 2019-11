EK zaslala do Česka konečnou auditní zprávu k Babišovu možnému střetu zájmů. Je ale tajná

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii potvrdilo, že audit obdrželo a předalo ministerstvu pro místní rozvoj. Mluvčí Komise upřesnila, že obsah auditní zprávy zůstává tajný, protože auditní proces ještě neskončil. Oficiální zdroje tedy zatím sdělí pouze procesní informace.

„Evropská komise může potvrdit, že v pátek v řádném termínu zaslala českým úřadům anglickou verzi konečné auditní zprávy vztahující se k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropskému sociálnímu fondu,“ uvedla mluvčí EK.

České úřady nyní auditní zprávu posoudí. Například na ministerstvu pro místní rozvoj ale o ní zatím nic nevědí. Mluvčí ministerstva Vilém Frček v pátek večer uvedl, že nemá o auditní zprávě žádné informace a podobně se vyjádřila i ministryně Klára Dostálová (za ANO). „Nebyla jsem v práci, jsem nemocná,“ řekla serveru iHNed.cz.

Jak web upozornil, mohly by se české úřady obrátit na evropský soud, kdyby se závěry nesouhlasily.

Předběžná verze ukázala na Babišův střet zájmů

V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, auditoři konstatovali, že je český premiér ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert. Babiš to odmítá, poukazuje, že své firmy v souladu s českými zákony vložil do svěřenských fondů. Z návrhu ale také vyplývalo, že by Česko mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun.

Komise obdržela odpověď Prahy na předběžnou zprávu 2. září a na svou odpověď měla tři měsíce. Audit odešel z Bruselu v poslední pracovní den stávající Evropské komise.