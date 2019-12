Šéf ODS: Závěrečný audit ohledně Babišova střetu zájmů se musí okamžitě zveřejnit

Evropská komise už odeslala do Prahy závěrečnou zprávu ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Závěry auditu jsou však zatím neveřejné, což v Otázkách Václava Moravce kritizoval šéf opoziční ODS Petr Fiala. „Vzhledem k tomu, že se to týká premiéra České republiky, tak se to musí zveřejnit okamžitě.“ Premiér ve vysílání reagoval s tím, že on dodržel zákon a postupoval podle něj, když firmu vložil do svěřenského fondu. Na zveřejnění auditu podle svých slov nemá vliv.