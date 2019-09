DOKUMENT: Žalobci zveřejnili 90stránkové usnesení o zastavení stíhání Babiše

Městské státní zastupitelství už dříve uvedlo, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku, pro nějž byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala. Obvinění tedy nespáchali dotační podvod. Rozhodnutí v úterý nabylo právní moci. Zveřejněná část usnesení obsahuje převážně právní závěry, které vedly státního zástupce k zastavení stíhání. V závěru textu státní zástupce Jaroslav Šaroch vysvětluje, že v průběhu policejního vyšetřování došlo ke změně důkazní situace. Podstatný byl podle něj například výslech pracovníků či bývalých pracovníků banky, zejména dvou svědků, které se kvůli jejich pobytu v zahraničí povedlo vyslechnout až v prosinci 2018. Až ten totiž podle Šarocha vyloučil pravdivost materiálů banky, podle kterých byla Farma Čapí hnízdo a Agrofert v postavení mateřské a dceřiné společnosti. Takový vztah by byl přitom velmi důležitý při posuzování toho, zda šlo o partnerské, či propojené podniky. A zda tedy obviněné osoby při podávání žádosti uvedli hrubě zkreslené údaje.

Fakta V čem spočívá kauza Čapí hnízdo? V čem spočívá kauza Čapí hnízdo? Týká se přidělení padesátimilionové dotace z roku 2008 na vybudování rekreačního areálu s ubytováním Čapí hnízdo na Benešovsku.

Evropské peníze, které byly určeny na podporu malých a středních podniků, získala firma Farma Čapí hnízdo. Původně se jmenovala ZZN Agro Pelhřimov a dříve spadala do holdingu Agrofert ovládaného Andrejem Babišem.

V době, kdy se však společnost Farma Čapí hnízdo ucházela o dotace, už měla anonymní majitele, a nebylo tak jasné, kdo ji vlastní. Babiš až po letech, kdy tvrdil, že neví, kdo farmu v rozhodné době vlastnil, nakonec ve sněmovně přiznal, že vlastníky byli v určité době jeho dvě dospělé děti a bratr jeho současné manželky.

Policie však má podezření, že se jednalo o formální a fiktivní převod akcií a že ve skutečnosti za firmou stál od počátku Agrofert ovládaný Andrejem Babišem. Tedy že firma Farma Čapí hnízdo nebyla nikdy malým či středním podnikem, a neměla tak na dotace nárok.

V roce 2014 pak společnost Farma Čapí hnízdo zanikla a stala se součástí jiné firmy ze skupiny Agrofert.

Obvinění však podle něj jednali při získávání dotace účelově a prostřednictvím fyzických osob existovalo spojení mezi farmou a Agrofertem. Nakonec se ale podle Šarocha nepodařilo získat důkazy, že by firma žádající o dotaci nebyla nezávislým podnikem.

Jaroslav Šaroch státní zástupce „Je evidentní, že skutek, pro který se trestní stíhání vedlo, se stal. Avšak s ohledem na shora uvedené jsem rozhodl tak, že jsem tímto usnesením trestní stíhání jmenovaných obviněných zastavil, neboť tento skutek není trestným činem.“ Jaroslav Šaroch státní zástupce

Důvody zastavení trestního stíhání o víkendu ostře zkritizovala třeba bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Tehdy ale nebyly zveřejněny detaily usnesení. „Jestli to stálo na tom, jestli je něco malý nebo střední podnik, a čtyři roky o tom budu přemýšlet, to tedy pardon, to je velmi špatná vizitka pro právní stát,“ rozčilovala se.

V části rozhodnutí jsou podle šéfa Městského státního zastupitelství Martina Erazíma citace výpovědí obviněných, svědků a shromážděných listinných důvodů. Žalobci je zatím nemohou zveřejnit, protože spis posílají nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může verdikt zrušit. „V případě jejich zveřejnění by mohlo dojít k ohrožení výsledku tohoto řízení,“ vysvětlil. Erazím také sdělil, že udělal v Šarochově textu pouze drobné úpravy ještě před finální verzí usnesení.

