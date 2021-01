Miroslav Kalousek se vzdal mandátu poslance. Ve sněmovně působil 22 let

K lidovcům vstoupil už v roce 1984

Rodák z Tábora vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Poté až do roku 1990 pracoval v podniku Mitas Praha. V únoru 1990 se stal státním úředníkem, když nastoupil do odborného útvaru místopředsedy vlády, později působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády. V lednu 1993 byl jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany, ve funkci vydržel pět let.

V roce 1998 byl poprvé zvolen poslancem a byl jím, s krátkou přestávkou v roce 2013, doposud. Ve sněmovně zastupoval KDU-ČSL, jejímž členem se stal již v roce 1984. Později se se stranou, jejímž byl od května 1999 do dubna 2001 místopředsedou a od listopadu 2003 do srpna 2006 předsedou, rozešel.