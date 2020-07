Kalousek nebude kandidovat do sněmovny. Chce předvolební blok

„V příštích volbách do Poslanecké sněmovny nemám žádné politické ambice. Mám obrovskou ambici, aby se tady vytvořil jasný projekt, který může uspět ve volbách, který tady může změnit situaci,“ prohlásil. Dodal, že z politiky neodchází a zůstává členem TOP 09: „Vždyť jsem ještě mladý kluk. Třeba budu kanidovat 2025.“

Jde mu prý o to, aby měl volné ruce v rozhovorech o tvorbě předvolební koalice opozičních stran, kde by osobní ambice mohly být na překážku. „Už jsem dávno neslyšel, že by někomu vadil Kalousek, ale kdysi jsem to slýchával a byl to zástupný argument,“ prohlásil s tím, že to potom činí kroky stran nesrozumitelnými.

„Skutečně mi jde o snahu o spojení tradičních politických stran. Musí tu být ideově zakotvené strany. A nejsou to jenom parlamentní subjekty. Ty jsou samozřejmě strašně důležité, ale škoda každého demokratického hlasu,“ vysvětlil s tím, že velký potenciál podle něj má například Hlas Pavla Teličky.

S Piráty ne

Neumí si představit, že by do projektu budovaného jako konzervativně pravicový zapojil Piráty. „Udělat srozumitelný předvolební program s Piráty je vyloučeno, Piráti jsou progresivní levice,“ prohlásil.

Jejich šéf Ivan Bartoš se už dřív ke kooperaci před volbami stavěl zdrženlivě, větší smysl by viděl v povolebním vyjednávání. Širokou předvolební spolupráci s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vylučoval i pirátský místopředseda Jakub Michálek. Mají podle něho opačné hodnoty a jsou to konzervativní strany s rezervovaným přístupem k transparentnosti. Za nejbližšího politického partnera Pirátů označil letos Bartoš hnutí STAN.

Předseda ODS Petr Fiala loni uvedl, že jeho strana chce jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v lednu několikrát zmínil, že spolupráci brání legislativní a technické překážky. Naopak šéf STAN Vít Rakušan mluvil v červnu o tom, že hnutí chce představit vizi pro postup ve sněmovních volbách v roce 2021 do listopadu.