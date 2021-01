Bezpečný způsob, nebo možný podvod? Návrh na korespondenční hlasování leží na vládě

„Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby,“ uvádí programové prohlášení vlády.

Pro Čechy, kteří žijí v zahraničí, by to znamenalo, že by se mohli zapojit do voleb do českých zákonodárných sborů distančně korespondenčně. Takovou možnost už mají například Slováci nebo Poláci. Češi zatím mohou odvolit pouze na velvyslanectví, která jsou však většinou jenom v hlavním městě dané země.

„Pro lidi, kteří léta žijí v USA, Austrálii nebo na Novém Zélandu, to často znamená hodiny v letadle, tisíce či desetitisíce korun za letenky, aby mohli dorazit na ambasádu a tam odvolit,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Lidé tak hlavně kvůli vzdálenosti k volbám často vůbec nepřijdou. V zahraničí přitom žije a působí až půl milionu Čechů, do parlamentu volí jen zhruba deset tisíc z nich.