V Česku se od začátku pandemie potvrdilo přes půl milionu případů, v úterý přibylo 5854 nakažených

Do statistik přibylo od úterního večera 16 úmrtí, celkový počet obětí se zvýšil na 7499. Za úterý eviduje ministerstvo zatím 59 úmrtí. Nejvíce lidí s covidem zemřelo 3. listopadu, a to 257. V poslední době se počet obětí za jeden den pohybuje mezi 100 a 200.

„Už jsem mluvil o testování učitelů jako prioritně rizikové skupiny, protože se do kontaktu s ostatními dostali nejdřív. Uvažuji o tom, že toto testování by mělo proběhnout mezi 4. a 18. prosincem,“ řekl ministr serveru. Předběžně o tom už jednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Nebude to povinné. Hrazeno to bude ze zdravotního pojištění, tedy bez nákladů pro učitele,“ dodal Blatný.

Učitelé by měli dostat možnost se nechat zdarma otestovat na koronavirus v první polovině prosince a potom počátkem ledna. Antigenní testy pro ně by se měly zaplatit ze zdravotního pojištění. V rozhovorech pro server SeznamZprávy.cz a Mladou frontu Dnes to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Schválit to ještě musí vláda.

K testování by měla být podle Blatného využita odběrová místa nemocnic páteřní sítě. Antigenní testy by měly nemocnice nakoupit samy, podobně jako jiné zdravotnické prostředky. Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je levnější, ale méně spolehlivé než běžné testování metodou PCR.

„Slibujeme si od toho, že z populace pedagogů vybereme ty, kteří se nakazili, aniž o tom třeba ví, a půjdou do karantény. Chceme to potom zopakovat ještě začátkem ledna,“ řekl ministr serveru. Testování učitelů je podle něj jedním ze způsobů, jak snížit riziko, že vznikne příliš brzy třetí vlna koronaviru.

Testovat by se měly také návštěvy v domovech seniorů

Testovat by se podle Blatného měly také návštěvy v domovech seniorů, které se pro ně otevřou se zavedením třetího stupně v protiepidemickém systému PES. „Jedním z hygienických předpokladů bude požadavek na testování. Věřím, že to všichni rádi udělají, těch 150 korun, nebo kolik to stojí, každý dá, i kvůli těm prarodičům a sníží tím pravděpodobnost, že jim s dárkem přinese i nemoc,“ uvedl ministr.

Blatný potvrdil, že po učitelích dostanou možnost se mezi 18. a 31. prosincem otestovat všichni občané. I pro ně by mělo být jedno kolo antigenních testů zdarma, hrazené ze zdravotního pojištění, na odběrových místech páteřních nemocnic. Pro server ministr uvedl, že pro testování by se lidé museli objednat, aby u odběrových míst nevznikaly fronty. „My si samozřejmě nemyslíme, že tam přijde deset milionů lidí. To se nestane. Ale to číslo může být velké,“ dodal.

Studentům se částečně otvírají střední, vysoké i další školy

Střední a vysoké školy se ve středu v omezené míře znovu otevírají pro žáky a studenty. Vrátit se do nich může zhruba 91 tisíc žáků závěrečných ročníků a kolem 199 tisíc dětí z dalších ročníků středních odborných škol a učilišť, kde se obnoví praktická výuka pro skupiny do dvaceti lidí. Se stejným omezením se může konat i praktická výuka pro studenty posledních ročníků vysokých škol.

V základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky pak mohou být individuální konzultace a výuka jednoho žáka s jedním učitelem.

Do základních uměleckých škol se podle statistik ministerstva školství může vrátit zhruba 158 tisíc dětí, které se tam učí hrát na hudební nástroje. Naopak jazykové školy individuální výuku tak často nenabízí, takže ji zřejmě moc nevyužijí.