Blatný hodlá navrhnout opakované testování vybraných skupin. Ministerstvo připraví alternativní tabulku PES

Na pondělí plánuje Blatný jednání o své strategii s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Záměr je takový, že by měly být vytipované skupiny pro opakované testování antigenními testy, které jsou daleko levnější. A tyto skupiny by byly opakovaně testované,“ uvedl.

Ministr řekl, že první a druhý stupeň systému PES původně nouzový stav vyžadovat neměl. „Ale ve chvíli, kdy jsme viděli, co se kolem děje, tak jsme to zaměřili tak, aby PES byl někdo, kdo nás provede tou těžkou situací a potom bude ,stažen do boudy‘,“ uvedl.

Zdůraznil však, že aktuální tabulka je pouhou výsečí možných stavů. „Není tam nula, ale není tam ani stav vyšší než pět, ke kterému může dojít, není tam ani úplný lockdown, ke kterým některé země také sáhly,“ řekl. Podotkl, že bez nouzového stavu nebude možné některá opatření používat plošně a budou méně efektivní.

Ministr by si přál, aby tabulka v současné podobě fungovala nejméně do konce roku. „To je doba, ve které budeme vědět přesněji, co se děje s epidemií a to, jak to ta tabulka ošetřuje. Nechci, aby byla neměnná, ale ani to, aby se měnila každý týden podle toho, kdo co bude požadovat,“ uvedl. „Jakmile proočkujeme kolem 60 až 70 procent populace, potom můžeme poslat PES do výsluhy,“ dodal.

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru nejméně do 12. prosince. Blatný nechtěl odhadovat, jestli ho bude nutné znovu prodloužit, jasno by podle něj mělo být zhruba za dva týdny. „Není to vyloučené, ale jsou to ještě skoro tři týdny, takže bych ještě počkal. Může se stát, že to bude o hodně lepší, ale i o hodně horší,“ uvedl ministr.

Malé obchody otevřou možná za týden, odhaduje ministr

Otevření malých obchodů zvýší podle statistik mobilitu obyvatel až o třetinu, uvedl ministr Blatný. Všechny obchody tak nyní nelze vzhledem ke stavu epidemie otevřít, protože by to znamenalo setkávání řady lidí. Podle systému PES je ale možné, že malé prodejny budou smět otevřít od pondělí 30. listopadu, odhaduje.

Sněmovna tento týden v usnesení pověřila vládu, aby do pondělí 23. listopadu zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům. Vláda by měla podle poslanců nastavit provoz maloobchodních prodejen za stejných hygienických opatření, aby se v nich nekoncentrovali lidé.