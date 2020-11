Vláda nedokáže nouzový stav využít, tvrdí opozice. Poslanci kritizují diskriminaci českých obchodníků

Sněmovna ve čtvrtek souhlasila s návrhem KSČM na prodloužení nouzového stavu o 22 dnů. Vláda ANO a ČSSD, kterou komunisté v dolní komoře tolerují, žádala o možnost prodloužení o třicet dnů do 20. prosince. Návrh komunistických poslanců získal nejvíce hlasů v orientačním hlasování, a byl tedy prvním v řadě. V ostrém hlasování pro něj zvedlo ruku 54 ze 103 přítomných poslanců. Návrh komunistů podpořili vedle komunistů zákonodárci koaličních ANO a ČSSD.

„Nepředpokládal jsem, že bychom nouzový stav neprodloužili, já bych byl samozřejmě obecně raději, abychom šli tou cestou, kterou navrhovala vláda, třicet dnů, abychom se tady za tři týdny nemuseli opět scházet a projednávat, co vláda udělala špatně a co dobře, ale i s tím, co bylo nakonec prohlasováno, jsem spokojen,“ uvedl v pořadu Události, komentáře Jan Řehounek (ANO).

O vládním návrhu a o dalších termínech, jak je navrhovaly další opoziční kluby, už dolní komora nehlasovala. Lidovci a TOP 09 chtěli nouzový stav do 4. prosince, ODS do 27. listopadu a Piráti do 24. listopadu. Nezařazený poslanec Marian Bojko (Jednotní) chtěl, aby stav nouze od pátku skončil.

Opozice postup vlády kritizuje. „Já spokojen nejsem, chtěl jsem hlasovat pro mnohem kratší nouzový stav, je to mimořádná věc a já jsem přesvědčen, že vláda ukázala v minulých týdnech, že nouzový stav nedokáže využít pro racionální a odpovědná opatření v souvislosti s covidem, že prostě dělá zmatky, a proto jsem nouzový stav prodlužovat nechtěl. Navíc si myslím, že se blíží Vánoce a jak obchodníkům, tak občanů, musíme ukázat světlo na konci tunelu a přicházet pomalu s nějakým rozvolněním,“ říká Jan Skopeček z ODS.