Vánoce dostanou letos jinou podobu. Budou se muset obejít bez tradičních trhů, řada akcí proběhne on-line

přehrát video Vánoční svátky letos budou jiné

Do Prahy má vánoční smrk určený pro Staroměstské náměstí dorazit v noci na úterý, pak začne jeho výzdoba do národních barev. Totéž chystají na první adventní neděli i v Olomouci. Tam už je dvanáctimetrový strom před radnicí připravený. O omezení tradičních doprovodných akcí v předvánočním čase už je ale na radnicích rozhodnuto – bez ohledu na velikost města či obce seznam musely seškrtat. Ministr zdravotnictví mezitím chystá doporučení, jak by měli lidé svátky trávit. „Určitě budeme apelovat a doporučovat i jakým způsobem se chovat uvnitř rodiny. Uvědomme si, že i uvnitř rodin je třeba chránit rizikové skupiny jako například seniory – babičky a dědečky,“ uvedl Jan Blatný (za ANO).

Celoplošná omezení se pojí s nouzovým stavem. Ten sněmovna doposud prodloužila do půlky adventu. Jak bude dál pokračovat systém PES, bude záležet na rozhodnutí poslanců. Obchody zatím zůstávají zavřené. Otevřená bývají jen v některých případech jejich výdejní okénka a Češi si tak zvykají, že například před prodejnami s elektronikou se tvoří při výdeji fronty. Takovou podobu Vánoc za poslední roky nezažili. Otevření kamenných prodejen je ale podle vlády na dohled. „V té nejoptimálnější variantě k tomuto dojde 30. listopadu,“ uvedl ministr zdravotnictví. Nicméně dodal, že nic neslibuje, ale že s velkou mírou pravděpodobnosti k tomu dojde v předvánoční čas. Na ten den se těší i například hračkářství. V některých je prodej přes e-shop spíš symbolický. „Je to třeba dvacet procent lidí, co by přišlo normálně. Pro výrobce a prodejce hraček je to klíčové období, protože většinu roku jsou v lehkém mínusu a před Vánoci se překlopí do lehkého zisku,“ říká zakladatelka hračkářství Hugo chodí bos Adéla Husáková Kantůrková. Přechod ze čtvrté úrovně rizika do třetí bude důležitý jak pro obchody, tak pro služby – včetně restaurací. „Otevřou se restaurace, byť v režimu padesáti procent kapacity a pouze ve smyslu toho, že lidé budou sedět a jen čtyři u stolu,“ uvedl vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na konci roku je každý den důležitý i pro spoustu dalších podnikatelů. „Vánoční sezona začíná už mnohdy v listopadu, kdy se lidi připravují, ale prosinec je vrchol. A samozřejmě musíte vydělat dost peněz, abyste utáhli svátky. Pokud se to stane po desátém, už nemáte tolik času, aby se vám vůbec vyplatilo otevřít,“ říká například majitel kadeřnického salonu Cutegory Petr Rohan. Zatím není jasné ani to, jak budou letos v kostelech vypadat bohoslužby. Například v kostele sv. Bartoloměje v pražských Kyjích se konají každý Štědrý den rovnou tři a na každé z nich bývá přes sto lidí. Možnosti určí stupeň podle systému PES, ve kterém se republika bude nacházet. Aktuálně platí, že je možné vpustit dvacet lidí, v třetím stupni to bude třicet. V případném druhém by se počet lidí dostal na padesát. „Přemýšlíme nejen o živém vysílání on-line, což vlastně už děláme, ale také o možnosti, že by lidé mohli přijít na soukromou modlitbu,“ přiblížil farář kyjovského kostela Edward Walczyk. Také Silvestr bude letos jiný, veselí z předchozích oslav změny letopočtu se těžko zopakuje. „Je pro nás náročnější připravit více variant, tak abychom byli schopni zajistit maximální bezpečnost,“ konstatuje mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová. Jak moc rušno bude, závisí ale i na zákazu vycházení. Třetí stupeň systému PES ho ruší.

Kulturní akce většinou jen on-line Také kulturní zážitky musejí pořadatelé rušit anebo je nahrazovat on-line verzemi. Na internet se tak přesunují například gospely z Ostravy nebo z pražského hlavního nádraží Rybova Česká mše vánoční. „Momentálně oslovujeme sbory, sbíráme nahrávky, abychom z toho postavili takovou mozaiku, takový průlet Českou republikou, kde všude se jak Rybovka prováděla,“ uvedl sbormistr Lukáš Prchal. Také tradiční adventní nedělní koncerty letos budou bez diváků a předtočené. „Budou sice bez diváků, ale uchovají si všechno, co mají diváci rádi. To znamená, že tam budou stejní moderátoři, stejná tradiční atmosféra a doufejme, že i stejný výnos pro organizace, které to potom potřebují,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Odkaz Do vánočního programu České televize spadne nejedna hvězda