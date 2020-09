Může se to tak brát, že sundat roušky byla chyba. Počty ale stoupají i v zemích, kde je měli v létě povinné, uvedl Babiš

„Byla to celospolečenská situace, jestli to byla chyba, nebo nebyla, může se to tak brát, že to byla chyba, ale já si myslím, že to stoupá i v jiných zemích, kde nesundali roušky celé léto, takže to se zhodnotit nedá,“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO) na slova ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

Zaorálek v pořadu Partie připustil, že zrušení srpnového nařízení o nošení roušek byla chyba. Devétého srpna se na Radě vlády pro zdravotní rizika totiž rozhodlo, že se roušky budou nosit, ale premiér to změnil, uvedl Zaorálek.

Babiš ale připomněl, že rozvolňovat v té době chtěli všichni. „My jsme se chlubili jako Česká republika, která jako první rozvolnila, z dnešního pohledu se to může říci, že to byla chyba. Otázka ale je, jak to skončí na konci, kdy se bude dělat bilance, tedy počet zemřelých, ale i ekonomické parametry, to znamená nezaměstnanost, propad HDP, zadluženost,“ konstatoval Babiš.

„Ještě bych to nehodnotil. My jsme šli nějakou cestou v první vlně, jsem přesvědčen, že dobře, teď jdeme jinou cestou, máme tady stále plno lidí, kteří protestují (proti rouškám)…“ uvedl Babiš.