Nárůst nakažených zrychlil i o víkendu, jen za sobotu laboratoře odhalily 1541 případů

V Česku je nyní více než 13 700 nakažených, většinou ale mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 bylo v sobotu hospitalizováno 297 lidí, z toho 69 v těžkém stavu. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva.

Zvyšuje se i počet testů

Za tento týden přibylo v České republice už přes 8 tisíc potvrzených případů nákazy. Zvyšuje se i počet testů. Od úterý do čtvrtka jich laboratoře provedly vždy více než 15 tisíc, v pátek to bylo rekordních 18 200 testů. Do pátku se zvyšoval i podíl pozitivních testů. V pondělí byl necelých pět procent, v úterý a ve středu přes sedm procent a ve čtvrtek už více než devět procent. V pátek mírně klesnul zhruba na osm procent.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má okres Plzeň-jih, a to přes 162 případů. Následují Kladensko se zhruba 142 a Praha se 137 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel registrují také okresy Beroun, Uherské Hradiště, Praha-západ, Praha-východ a Cheb.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Už od začátku září platila povinnost chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.