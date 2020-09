Roušky budou povinné ve vnitřních prostorách v celém Česku. Rozhodlo ministerstvo, je třeba to dodržovat, řekl Babiš

Česko v úterý zaznamenalo nárůst počtu nakažených covidem-19 více než o tisíc. O situaci jednal následující dopoledne řídicí tým chytré karantény. „S odborníky jsme se shodli, že od zítra (čtvrtka) zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR,“ uvedl po jednání Adam Vojtěch.

Dalším krokem bude posun většiny okresů v Česku, které byly dosud na epidemiologickém semaforu považovány za nerizikové, do zelené kategorie. Avizovala to hlavní hygienička Jarmila Rážová. Zelená barva značí okres, kde je zvýšený výskyt covidu-19, semafor hygienici aktualizují vždy v pátek.

Premiér Babiš před odletem na jednání do Vídně řekl, že se povinnost roušek rozšíří vzhledem k situaci, která nastala. „Ve společnosti jsou různé názory, ale teď se názor mění. Je potřeba brát ten vir vážně. Ministerstvo zdravotnictví reaguje na situaci, nejprve na pražský semafor, teď celkově na vývoj situace,“ řekl. Podotkl, že nová povinnost je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a vyzval k jeho dodržování.

Současně se zmínil o projektu sebetrasování, který by měl dále omezit možnosti viru šířit se díky rychlejšímu dohledávání kontaktů nakažených. „Lidi, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, by v aplikaci na webu vyplnili formulář i kontakty, a potom by to pro hygienu bylo lehčí,“ řekl Babiš.

Opoziční politici označili postup vlády za chaotický. „Tohle je promyšlený postup po půl roce s covidem-19 v zádech? Kde jsou modely, predikce, promyšlené kroky? Chybí klid a důslednost v rozhodování, přímost a jasnost v informování, odbornost v argumentaci,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle zdravotnického experta Pirátů Petra Třešňáka by bylo potřeba, aby nařízení byla stručná a jasná. „Nejjednodušší vládní nařízení by bylo: Noste roušky všude, kde nemůžete dodržet sociální distanc. Neskutečné stohy podmínek, které si vláda navymýšlí, jsou jen živnou půdou pro lidovou tvořivost,“ uvedl.

Další člen zdravotnického výboru sněmovny Bohuslav Svoboda (ODS) se domnívá, že se roušky ve velkém zavádějí pozdě. Zopakoval své mínění, že se povinnost vůbec neměla rušit. „Kromě roušek nemáme vůbec nic, čím bychom mohli šíření zpomalit, protože chytrá karanténa nefunguje,“ řekl. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je situace katastrofická a vláda by měla aktivovat ústřední krizový štáb.

Za chaotické považuje zavádění opatření kromě politiků také Hospodářská komora. „Rozumíme tomu, že vláda přistupuje k dalším opatřením. Nicméně opět jsou zaváděna překotným způsobem,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Plošná povinnost používat ochranu dýchacích cest platila v Česku do konce června, od té doby bylo nutné nasazovat roušky pouze v některých regionech – celou dobu v pražském metru, koncem července byly nařízeny ve veřejné dopravě v Moravskoslezském kraji. Od 1. září se plošná povinnost částečně vrátila. Roušky jsou povinné ve veřejné dopravě, na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních.