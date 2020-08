Bez roušky na nákup, do restaurace i na školní chodbu. Vojtěch po jednání s Babišem zmírnil nová pravidla

Poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že v uzavřených prostorách budou od září povinné roušky, a jeho úřad zveřejnil podrobnosti, vzbudilo pozornost mimo jiné pravidlo, podle kterého měly děti mít ve školách mimo třídu nasazené roušky, ale při výuce nikoli. To již neplatí.

Nadále tedy platí, že lidé budou muset mít od září zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě, na úřadech a poštách a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Výjimku budou mít například účastníci soudních jednání, moderátoři a vystupující umělci, děti do dvou let a lidé s poruchou intelektu. Roušky nebudou povinné ani pro sportovce v tělocvičnách, pro bazény a sauny, při fotografování portrétů, svatebním nebo akademickém obřadu.

Zároveň roušky nebudou povinné v obchodech, restauracích či ve službách. Na vnitřních hromadných akcích budou roušky povinné pouze při účasti více než sta lidí. „Tým chytré karantény garantuje, že je schopen reagovat podle vývoje epidemické situace,“ doplnil Vojtěch s tím, že jeho lidé vyhodnotí situaci koncem září, a kdyby bylo třeba, pravidla by se zpřísnila. Ujistil, že se seznam míst, kde budou roušky povinné, již měnit nebude. „Je to definitivní,“ řekl.

Způsob, jakým k tomuto rozhodnutí ministerstvo dospělo, se ale jejich pochvaly již nedočkal. „Ukazuje to na nekoncepčnost kroků, kdy je v pondělí něco prezentováno, následně je vidět tlak veřejnosti, odborné veřejnosti, možná i pana premiéra a následně dojde k takovému veletoči,“ poznamenal Třešňák. Podle Vlastimila Válka (TOP 09) jde o důkaz, že „zdravotnictví dnes už vůbec neřídí odborníci, ale řídí ho marketingoví odborníci premiéra“. „Čekám, co bude za týden,“ dodal.

„Reagujeme na situaci. Neřekl bych, že je to moje porážka. Konzultoval jsem to v pondělí na Radě vlády pro zdravotní rizika a situace se od té doby vyvinula. Takto na to reagujeme,“ uvedl Adam Vojtěch.

Místopředseda STAN Petr Gazdík potom vyzval Adama Vojtěcha, aby odstoupil. „Pan ministr se stává nedůvěryhodným a měl by odstoupit. Jsme v závažné situaci koronavirové pandemie a pan ministr se stává směšným. Vydá rozhodnutí, které je absurdní, my ostatní začneme křičet, že je to nerealizovatelné, Andrej Babiš se lekne, zadupe na něj a on své rozhodnutí změní. Jak mu máme věřit při jakémkoli dalším epidemiologickém rozhodnutí?“ řekl. K jeho výzvě se připojil i poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, podle kterého se postup vlády „blíží šlendriánu“.

Předseda ODS Petr Fiala se potom domnívá, že si premiér s ministrem zdravotnictví dělají z lidí blázny. „Je to jak v Pyšné princezně –⁠ ,odvolávám, co jsem odvolal', ale to byla pohádka. Toto je ale realita a vážná věc,“ uvedl.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury „se definitivně ukázalo, že je to zneužívání pandemie k politickým cílům“. I on by chtěl, aby skončil Adam Vojtěch, ale „určitou odpovědnost“ by měl vyvodit i premiér Babiš, míní Okamura.

Vstřícná k Vojtěchovi a Babišovi není ani zdravotnická expertka KSČM Hana Aulická Jírovcová. Podpora komunistické strany přitom vládě umožnila vzniknout. „Řekla bych, že to všechno řídí pan premiér. Vůbec se mně nelíbí situace, která po dnešním jednání nastala,“ uvedla.

Od svého koaličního partnera dal ruce pryč předseda vládní ČSSD Jan Hamáček. Zdůraznil, že koronavirová opatření jsou plně v kompetenci ministerstva zdravotnictví a svůj postup musí odůvodnit samo.

Ředitelé škol jsou mírnější. Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý ujistil, že změna pokynů, které do škol dorazily teprve čerstvě, pro ně nepředstavuje komplikaci. „Naprostá většina z nás to uvítala, je to pro nás úleva, méně starostí, méně strachu, jak budeme bojovat s dětmi, které budou odmítat nosit roušky,“ podotkl. Obavy má však z toho, aby zrušenou povinnost roušek nenahradily nové organizační pokyny omezující pohyb dětí ve školách.