Roušky se vracejí. Od 1. září budou povinné v MHD i obchodech

Nošení roušek v uzavřených veřejných prostorách v celé republice zavede ministerstvo zdravotnictví jako své opatření od počátku školního roku. „Po létě dva miliony lidí, což jsou studenti, děti, začne migrovat do škol, pohybovat se ve veřejných prostorech, v městské hromadné dopravě, v meziměstských spojích, začne být mnohem větší sociální kontakt mezi lidmi. Na to musíme reagovat preventivním opatřením,“ zdůvodnil jeho zavedení Adam Vojtěch.

„Budou výjimky, které se týkají rizikových skupin, kde na závěr této doby bude vyžadován test,“ podotkl Prymula. Přísnější pravidla budou platit i pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Hlavní hygienička Jarmila Rážová upřesnila, že nová pravidla pro karanténu budou platit od 24. srpna.

Podle opozičního poslance Svobody črtnáctidenní karanténa neměla opodstatnění. „Inkubační doba není známá. Nevíme, jestli je to čtrnáct dní, myslíme si to. Možná je to jenom pět,“ poukázal. Chtěl by však, aby před ukončením karantény byli lidé vždy testováni.