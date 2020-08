Roušky neměly být vůbec zrušeny, kritizuje exprimátor Svoboda. Podle něj dodávají lidem vědomí rizika

Od úterý 1. září bude v Česku ve vnitřních prostorách, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy opět zavedeno povinné nošení roušek. Po pondělním zasedání rady vlády pro zdravotní rizika to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha se jedná o preventivní opatření. „Velmi jsme diskutovali s epidemiology otázku začátku školního roku. A víme, že ta změna bezesporu bude. Budou tady zhruba dva miliony studentů a žáků, kteří začnou migrovat v městské hromadné dopravě. Obecně se po létě začne nastartovávat ekonomika, lidé se budou koncentrovat v obchodech a podobně,“ upozornil ministr zdravotnictví, který byl také hostem pořadu Události, komentáře.

„A obáváme se, že z těch současných čísel bychom se mohli dostat ještě na vyšší. Je pravdou, že roušky, stejně jako rozestupy a dezinfekce, jsou zkrátka těmi základními preventivními opatřeními,“ doplnil Vojtěch.

Proti koronaviru máme jenom ty roušky, říká Svoboda

Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví z opoziční ODS a bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda se zavedením roušek souhlasí. Podle něj ale přichází pozdě. „Já nerozumím jediné věci, proč jsme to neudělali dávno. Je to asi dva měsíce, co jsem říkal, že roušky by neměly být rušeny. Co máme na boj proti koronaviru? Jenom ty roušky. Žádné jiné preventivní opatření, natož léčebné, nemáme,“ uvedl.

„Roušky skutečně mají smysl. Také se podívejte, že všechny země, ve kterých dochází k nové eskalaci onemocnění, roušky zavádějí. Je to jediná věc, kterou máme, která má skutečně preventivní charakter, to znamená, že snižuje infekční náboj mezi lidmi. Proto to nemělo být zrušeno,“ vysvětluje Svoboda.