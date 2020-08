Na případnou druhou vlnu jsme výrazně nepřipraveni, tvrdí předseda KDU-ČSL Jurečka

„Na případnou druhou vlnu jsme jako země výrazně nepřipraveni. Pokud se přístup ministerstva zdravotnictví a dalších resortů zásadně nezmění, bude se s největší pravděpodobností opakovat situace z března a dubna. Bohužel musím říct, že nejsme na epidemii o nic víc připraveni, než jsme byli v polovině března tohoto roku,“ kritizuje Jurečka.

Podle něj apeluje opozice k přípravě na druhou vlnu prakticky již od skončení karanténních opatření. Například na školství dle Jurečky vláda vůbec nepomyslela a to je na druhou vlnu naprosto nepřipravené. „Jsou zařízeny prostředky pro případnou distanční výuku? Budou k ní mít všechny děti přístup? Pojďme tato opatření více rozpracovat, abychom případnou druhou vlnu zvládli lépe,“ vyzval.

Semafor je nedostatečný a chytrá karanténa nefunguje

Nový systém pohotovostních stupňů –⁠ semafor –⁠ pokládá předseda KDU-ČSL za nedostatečný. „Nestačí představit mapu na úrovni okresů, ale třeba na úrovni obcí s rozšířenou působností nebo i menší části. Když budou testy pozitivní v jedné obci, neměla by se dělat opatření pro celý okres,“ uvedl Jurečka.

Během případného vypuknutí druhé vlny vidí jako nutnou důkladnou spolupráci resortů a hlavně zlepšení metodických řešení všech čtrnácti krajských hygienických správ. „Byl bych rád, aby mělo řešení nějaký řád,“ konstatoval.

Vláda uvedla, že kdyby v některém regionu případně propukla těžce zvladatelná epidemie, ekonomický chod regionu by se nijak nepozastavoval. „Kdyby se některý region dostal do červené, těžko zvladatelné zóny, jako bylo například uzavření Litovelska a Uničovska, tak už samotné uzavření ekonomický vývoj ovlivňuje, ať už chtěně, či nechtěně. Už během uzavření těchto oblastí to zkomplikovalo život tisícům lidí,“ řekl lídr lidovců.

Systém chytré karantény a trasování označil Jurečka za nefunkční. Vláda podle něj ještě nepředstavila žádné výsledky chytré karantény a reálně se neví, jak funguje. „Nikdo výsledky chytré karantény v praxi neviděl,“ konstatoval.

Nemělo by se čekat na zhoršení situace

Pražská hygienička Zdeňka Jágrová uvedla, že do všech vozů pražské MHD se vrátí povinné nošení roušek. Čeká se jen na příznivější teploty. Jurečka je toho názoru, že by se nemělo čekat na zásadní zhoršení situace a občanům by se měla dát aspoň preventivní doporučení. „Mělo by se doporučit například těm, kterým to nedělá problém, si v MHD nasadit roušky. Myslím, že většina rozumně smýšlejících lidí by toto varování uposlechla a tak se i zachovala,“ řekl.

O samotné ochranné pomůcky bude pravděpodobně zprvu nouze. Jurečka tvrdí, že se opozice marně snažila vládu požádat o spolupráci s českými firmami. „Vládu jsme žádali, ať udělá zakázky či předobjednávky u českých firem, které vyrábějí špičkový materiál. Chtěli jsme, aby stát bral české firmy vážně a budoval v nich strategickou kapacitu pro výrobu ochranných pomůcek. To se bohužel nestalo.“

Podpořit české firmy

Podpora českých firem je pro Jurečku jeden ze zásadních kroků, který by podle něj mohl udržet růst nezaměstnanosti co nejníže. „Z mnoha zdrojů vyplývá, že firmy se potýkají s výrazným propadem počtu zakázek, to znamená, že ty firmy dlouhodobě budou těžko udržovat svoje zaměstnance. Je velmi nutné hledat způsoby, kterými těmto firmám vytvářet nové zakázky,“ uvedl.

„Ukazuje se, že například v nanotechnologii, což je třeba i optika a zdravotní pomůcky, lze hledat nové obory a nová pracovní místa. Sem by měl stát smysluplně nasměřovat peníze, aby podporoval nejenom vědu a výzkum, ale i vznik pracovních míst,“ řekl Jurečka.

Okomentoval i rekordní schodek státního rozpočtu, který vláda schválila v červenci. Lidovci návrh nepodpořili, jelikož bylo podle nich pochybné, kam chce vláda peníze investovat. Jako příklad uvádí Jurečka návrh ministerstva pro místní rozvoj na inzerci dovolené v Česku za dvě miliardy korun. „Přijde mi to jako výsměch daňovému poplatníkovi. Byl bych rád, kdyby ty peníze směřovali na něco důležitého, někam, kde mohou pomoci – například právě k podpoře firem.“