Stát pomůže provozovatelům ubytování i pořadatelům kulturních akcí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které program připravilo, by mělo výzvu k předkládání žádostí vyhlásit v srpnu. Na COVID ubytování se bude vztahovat, stejně jako na další programy státní podpory v souvislosti s pandemií, dočasný rámec Evropské komise. Podnikatelé tak nesmějí z těchto programů čerpat vyšší podporu než 800 tisíc eur (21,3 milionu korun). Program COVID ubytování bude spuštěn až poté, co získá notifikaci EK.

Hotely, motely a botely se čtyřmi až pěti hvězdami budou mít za období od 14. března do 24. května nárok na nejvyšší příspěvek 330 korun za pokoj a noc. Tříhvězdičkové provozy budou mít nárok na 300 korun. Hotely garni obdrží kompenzaci 250 korun. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami a penziony budou moci žádat o 200 korun na pokoj.

„Je to už předjednaný program, který už byl víceméně schválen přibližně před měsícem, čekali jsme na to, až bude schválen definitivně státní rozpočet,“ řekl Havlíček před jednáním vlády. Záměr programu kabinet schválil 22. června. Opoziční TOP 09 už tehdy uvedla, že se ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) probudil s podporou podnikatelů v kultuře velmi pozdě.

Vláda v dubnu schválila první záchranný balíček pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun. Byl určen především pro příspěvkové organizace ministerstva kultury a subjekty, které od ministerstva dostávají dotace. Majitelé některých soukromých divadel ale poté ministra Zaorálka kritizovali za to, že nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace.

Druhý uvažovaný balík jsou takzvané kreativní poukázky, zatím na nich ale kabinet nenašel shodu, upřesňuje Havlíček. Podle původního návrhu měly být dva typy, jedny na 250 tisíc korun pro ty, kteří si najmou třeba designovou firmu či jinou kreativní společnost, jež má běžnému podnikání dodat přidanou hodnotu. Poukázka na 150 tisíc korun by pak měla být určena spíše pro kulturní služby.

„Větší balíček jsou dotace, které by se rozdělovaly festivalům, soukromým divadlům, klubům, typu podniků, které jsou dneska poměrně stále ohrožené,“ popsal již dříve ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Pokud tito podnikatelé prokážou náklady, mohou dostat proplaceno až 50 procent do výše pěti milionů korun. O dotaci budou moct žádat pořadatelé akcí, které se měly odehrát, ale neuskutečnily se, mezi 10. březnem a 31. srpnem.

Vyvlastnění se může vrátit do horního zákona

Kabinet schválil také Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+. Podle ní by hodnocení programů účelové podpory českého výzkumu, vývoje a inovací by mělo nově zohledňovat také ekonomické, sociální či environmentální dopady a přínosy vzniklé využitím výsledků v praxi.

Další opatření cílí například na snížení administrativy ve vědě, získávání odborníků i ze zahraničí nebo vytvoření podmínek pro kombinaci výzkumné práce a rodičovství a uplatnění žen po mateřské dovolené.

Vláda schválila rovněž další postup státu při ochraně a využívání ložisek nerostných surovin, podle kterého by se mohl do horního zákona vrátit institut vyvlastnění. Dále kabinet plánuje vymezit pojem superkritické a kritické nerosty nebo převést kompetence pro vydávání závazných stanovisek k umísťování staveb v chráněných ložiskových územích z krajských orgánů na obvodní báňské úřady. Tím by doplnila surovinovou politiku státu z letošního března.

Sbor ministrů naopak nepodpořil uzákonění možnosti vzdělávání žáků na dálku i na základních školách, jak to navrhli poslanci opoziční KDU-ČSL. Podporu nezískal ani nárok na neplacené ošetřovatelské volno pro zaměstnance na péči o vážně postižené příbuzné ani poslanecký návrh, který by měl v některých případech zjednodušit postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením.