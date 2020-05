Poukaz místo vrácení vstupného? Pomůže, ale nezahojí, říkají pořadatelé akcí

Zákon se vztahuje na kulturní akce, které se měly konat do konce letošního října .

Na odklad vrácení platby za vstupné bude platit do konce října příštího roku takzvaná ochranná doba . V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě .

O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce března příštího roku .

Ochranná doba podle předlohy skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Náhradní akce se bude muset uskutečnit do konce října příštího roku.