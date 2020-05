Česká tleská. ČT spouští projekt na podporu kulturních akcí

„V průběhu pandemie jsme pomohli vždy těm, kteří to nejpalčivěji potřebovali. Seniorům, kteří se cítili osamoceni, rodičům se vzděláváním jejich dětí, handicapovaným prostřednictvím překladů do znakové řeči nebo skrytých titulků, neziskovým i charitativním organizacím. A nyní, když se může pomalu vracet do života i kultura, chceme pomoci i jí. Tleskáme všem, kdo se o to zasazují,“ vysvětlil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Počínaje 18. květnem mohou všichni, kdo chystají výstavu, koncert, představení, nebo jakýkoli jiný program, jenž oživí kulturní život v České republice, posílat žádosti o podporu ve vysílání České televize. Organizátoři vybraných akcí budou vyzváni, aby přes aplikaci iReportér natočili videopozvánku, ze které následně Česká televize vyrobí spot, který odvysílá na obrazovce.