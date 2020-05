Uvolněte se, prosím. Na výstavě či v divadle ale zatím jen v rouškách a s odstupem

Muzea, galerie, výstavní síně

Do muzeí, galerií a výstavních síní smí jen sto lidí současně a maximálně jeden člověk na každých deset metrů čtverečních. Nejen při prohlížení exponátů musí dodržovat dvoumetrové rozestupy, pokud nesdílí společnou domácnost. Je třeba, aby si u vstupu vydezinfikovali ruce, dezinfekci zajišťuje daná instituce.

Některá muzea a galerie se otevřou až v úterý, protože pondělí je pro ně tradiční zavírací den. A mnohé instituce nabízejí slevy na vstupném, aby zájemce přilákaly.

Venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů

Národní památkový ústav částečně zpřístupňuje od pondělí přes dvacet památek ze stovky objektů, které spravuje. Navštívit bude možné zříceniny hradů, hradní nádvoří, zámecké parky a zahrady. Otevřou se také parky a zahrady u některých památek či exteriéry přírodních skanzenů.

Stanovena jsou v nich podobná opatření jako v muzeích a galeriích. Vstup se povoluje pouze se zakrytými dýchacími cestami, zakrytí úst a nosu je návštěvník povinen dodržet po celou dobu návštěvy. Platí i dvoumetrové odstupy s výjimkou členů jedné domácnosti. U vstupu do prostor pokladen, prodejen a toalet je třeba si dezinfikovat ruce, dezinfekce bude na památkách k dispozici.

Své brány otevřou například hrady Trosky a Točník, zahrady pod Pražským hradem, Květná zahrada v Kroměříži, návštěvníci mohou zavítat také do zahrady vily Stiassni v Brně, do parku v Buchlovicích nebo do areálu hradu Rabí.

Hlavní sezona na památkách začne 25. května, kdy budou moci vpustit návštěvníky i do interiérů.