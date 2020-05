Divadla budou moci znovu začít hrát, některým z nich se to ale nevyplatí

Jestli do léta ještě otevře, se ale vedení divadla zatím nerozhodlo. „Bude záležet na tom, jaká opatření nás čekají, protože ono se to pořád mění a nikdo nic neví,“ poznamenal ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang.

Sezonu dokončí v Praze například Švandovo divadlo. Jeho středně velká scéna navíc zařadí některé hry komorního Ungeltu, kam by se kvůli limitu vešla jen hrstka diváků.

Raději ukončili sezonu

Sezona je u konce pro Národní divadlo, Městská divadla pražská, Violu a Národní divadlo Moravskoslezské.

Hrát pro necelou šestinu hlediště odmítá také pražské vinohradské divadlo. „To je, jako kdybych vám řekl: můžete jet autem do Brna, ale můžete si natankovat jenom dva litry,“ objasnil své zklamání ředitel Tomáš Töpfer.

Limit do sta návštěvníků však může změnit příznivý vývoj nákazy v příštích dvou měsících. To by byla dobrá zpráva pro Městské divadlo Zlín nebo Letní shakespearovské slavnosti. Ty budou v létě účinkovat pod širým nebem.