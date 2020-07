Dětské skupiny mají podle vlády skončit. Větší děti půjdou do školek, menší do jeslí

Dětské skupiny v současné podobě pečují o děti zhruba od jednoho do pěti let. Nepečují o kojence a neposkytují předškolní vzdělání, kterého by děti měly povinně absolvovat rok, než nastoupí do první třídy. V mezidobí ale představují alternativu k jeslím i mateřským školám – na rozdíl od školek, které spadají pod ministerstvo školství, spadají dětské skupiny pod MPSV.

MPSV se nyní chce péče o děti starší než tři roky zbavit. Změna souvisí s tím, že v polovině roku 2022 skončí čerpání peněz z Evropské unie, které stát používá na hrazení míst v dětských skupinách. Skupiny mají přestat fungovat se začátkem školního roku 2024/2025, o menší děti, které nebudou doma, budou poté pečovat především jesle a o tříleté a starší pouze mateřské školy.