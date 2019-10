Jak to Evropě osladíme tentokrát? zajímají se poslanci. Od vlády zatím neslyšeli témata předsednictví, nelíbí se jim ani rozpočet

Opozice chtěla od vlády ve sněmovně slyšet, jak si představuje české předsednictví v Evropské radě v roce 2022. „Předsednictví by mělo mít své ambice, mělo by mít vizi, mělo by mít konkrétní plán. Ten nám nebyl představen,“ argumentoval předseda STAN Vít Rakušan.

Úvahy o tom, co by mohlo být hlavním tématem předsednictví, jsou ale podle politiků nevládních stran málo. Předseda nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala považuje dosavadní postup vlády za nekoncepční a nekonkrétní, byť zmínky o energetice či vnitřním trhu „nezní špatně“. „Ale musí to mít nějakou koncepci, musí to mít smysl, musí to být rozumným způsobem sděleno veřejnosti, opozici,“ řekl.

A více by od Babiše chtěl slyšet i séf KSČM Vojtěch Filip, o jehož stranu se menšinová vláda ve sněmovně často opírá. „Témata by se měla stanovovat už teď, byť to bude v době, kdy už tady bude jiná sněmovna a jiná vláda,“ podotkl.

Rozpočet nebude stačit, obává se opozoce i ČSSD

Když se opozice pokusila téma ve sněmovně otevřít, poukazovali její poslanci i na osekávání rozpočtu určeného pro předsednictví. Je už dvakrát nižší než původně být měl – místo očekávaných 2,6 miliardy schválila vláda jen 1,24 miliardy. Před deseti lety přitom přišlo předsednictví na 3,75 miliardy korun, v dnešních cenách by to bylo přes 4 miliardy.

„Částka je podhodnocená tak, že bychom možná nebyli schopni předsednictví řádně zvládnout,“ varoval předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Menší obavy má poslanec SPD Jiří Kobza. „Je docela pravděpodobné, že nebude zapotřebí tolik lidí,“ poznamenal.

Nad tím, že ubývá peněz určených na organizaci předsednictví, se ovšem pozastavují i vládní sociální demokraté. „Vidíme velké rezervy jak v personální oblasti, tak hlavně v oblasti zajištění bezpečnosti. Já jsem na to pana premiéra upozornil,“ podotkl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Premiér Babiš ale zdůraznil, že rozpočet na předsednictví ještě není konečný a bude se měnit. „Každý rok děláme rozpočet. Jenom jsme rámcově něco schválili,“ uvedl.