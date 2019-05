Pavel Girstl odsouzený v kauze Promopro byl eskortován z Peru do Česka

Do Česka byl minulý týden z Peru eskortován Pavel Girstl, podnikatel odsouzený před dvěma roky v kauze Promopro k pětiletému trestu. Jeho převoz potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Bylo to podle něj druhé takové vydání hledané osoby z Peru. Girstl byl v Peru zadržen na základě mezinárodního zatykače, na vydání do Česka čekal v tamním vězení od loňského srpna.