Vypovězením smlouvy Praha nic neztratí, mohla ale počkat. Politici hodnotí dopad na česko-čínské vztahy

Hana Marvanová považuje smlouvu za nestandardní a článek tři uznávající politiku jedné Číny (a popírající existenci Tchaj-wanu) za ryze politický, který do textu kontraktu nepatřil. Ocitl se tam prý na politickou objednávku, která souvisela s tehdejší návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga .

„Nikdy žádná vláda nenamítala nic proti principu jedné Číny. Když zastupitel slíbí, že bude dodržovat ústavu a zákony, tak si nemůže vymiňovat, co je v rozporu s celostátní politikou,“ věří Vojtěch Filip. Slova čínského velvyslance o tom, že by Praha měla přehodnotit svůj přístup, nepovažuje za výhrůžku, nýbrž za konstatování faktů. „Není tak bezvýznamné, kolik je tady čínských turistů,“ doplňuje předseda komunistů.

„Mnozí z nás už proti tomu tehdy protestovali. My jsme chtěli, aby smlouva s Pekingem byla standardní o výměně zkušeností, spolupráci kulturní a podobně,“ vysvětluje Marvanová. Kontrakt podle ní Praze nepřinesl nic konkrétního a představitelé hlavního města nechtěli být zatahovaní do podpory režimu, který masově pošlapává lidská práva .

Ministerstvo o investicích: Čína není zásadní subjekt

Vypovězení smlouvy dlouhodobě zásadní vliv na česko-čínské vztahy mít nebude, míní Aleš Chmelař. „Investice, které subjekty z Číny prováděly v Praze, jsou akviziční a nevytváří pracovní místa. Čína není zásadním subjektem,“ tvrdí náměstek ministerstva zahraničí. Reagoval tak mimo jiné na čtvrteční vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že Peking by mohl zastavit financování fotbalové Slavie.

Místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO) v Interview ČT24 uvedl, že nesouhlasí s chováním čínského velvyslance. „Není možné, aby jakýkoliv velvyslanec nebo zástupce jiné země nám jako suverénnímu demokratickému státu vyhrožoval tímto způsobem,“ je přesvědčen.

Zároveň ale věří, že celému sporu se dalo předejít. Sesterská smlouva mezi městy totiž platí pouze do příštího roku a Praha mohla počkat na její vypršení. „Mohla v klidu skončit příští rok a nemuselo vůbec dojít k této diplomatické roztržce. Protože to nijak neovlivnilo život Pražanů, tak si myslím, že to bylo zbytečné,“ dodává Bžoch.

Velvyslanec kvůli smlouvě varoval před újmou

Vypovězení sesterské smlouvy schválila v pondělí pražská rada, stvrdit její rozhodnutí ale ještě museli zastupitelé. Rozhodující krok nakonec jako první udělal Peking. Podle Jana Čižinského (Praha sobě) to ale na situaci nic nezměnilo. „My jsme tu smlouvu chtěli vypovědět, takže je zcela v pořádku, že to Peking udělal,“ nechal se slyšet.

Pražští politici zdůvodnili pondělní krok rady údajnou neochotou čínské strany jednat o vyškrtnutí třetího bodu smlouvy, podle kterého Praha respektuje politiky jedné Číny. „Naši kolegové v Číně neměli pochopení pro pozici Prahy, která nechtěla, aby ve smlouvě o spolupráci dvou měst byly politické klauzule,“ zopakoval i nyní předseda zastupitelského klubu koaličních Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09).