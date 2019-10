Praha podepíše dohodu s Pekingem. Je to mezinárodní hanba, kritizuje Kalousek

Podle dohody by Praha a Peking měly spolupracovat v obchodě, dopravě, zdravotnictví nebo v cestovním ruchu. Pravidelně se také mají setkávat představitelé obou měst. Ještě v pondělí ale vedení města smlouvu odsouhlasit nechtělo. Vadil jim zejména souhlas s jednotnou politikou Číny.

O krok blíž k vzácným pandám

Pětiletá dohoda k tomu totiž Prahu zavazuje. „Hlavní město Praha v souladu s Vládou ČR nadále uznává politiku jedné Číny, stejně jako uznává Tchaj-wan jako nedílnou součást čínského území,“ píše se ve smlouvě, která nakonec zastupitelstvem prošla.

Pro hlasovali všichni zastupitelé za ANO, ČSSD a KSČM, pět z osmi zastupitelů za ODS a nezávislá zastupitelka Monika Krobová Hášová. Proti hlasovali za ODS pouze exprimátor Bohuslav Svoboda, předseda pražské ODS Filip Humplík a starosta Vinoře František Švarc.

Pokud by dohoda neprošla, ohrozilo by to řadu projektů, jako například přímou leteckou linku mezi Prahou a Čínou. Praha navíc usiluje o to, aby z Číny získala pro svou zoo vzácné pandy. „Jedu do Číny proto, abych podepsala partnerství s Pekingem. Zcela jistě budeme diskutovat i na toto téma,“ uvedla v lednu pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).