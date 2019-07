Pasáž o jednotné Číně je ve smlouvě jednostranná, Praha z ní nemá žádný benefit, míní Hřib

přehrát video Hřib a Vojta hosty pořadu Události, komentáře

Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo vedení českého hlavního města k tomu, aby nenarušovalo čínsko-české vztahy. Reagovalo tím mimo jiné na to, že primátor Prahy Zdeněk Hřib hodlá z partnerské smlouvy s Pekingem odstranit zmínky o jednotné Číně. Zdeněk Hřib v pořadu Události, komentáře zdůraznil, že přítomnost pasáže o jednotné Číně Piráti – stejně jako jejich současní koaliční partneři – kritizovali už v době, kdy předchozí vedení smlouvu uzavíralo. „To znamená, že je poměrně logické, že jsme přistoupili po výměně politické reprezentace v Praze k nápravě této chyby,“ vysvětlil Hřib s tím, že se jedná o snahu zbavit dokument formulace, která je zbytečná a nepatří do něj. V té souvislosti primátor kritizoval čínské zrušení naplánovaného koncertu pražských filharmoniků. „Kultura by měla národy spíše spojovat, ale teď naopak je to kvůli čínskému zásahu jablko sváru,“ řekl primátor. Z toho, že Čína ruší už smluvně naplánované akce, podle něj vyplývá, že není spolehlivým obchodním partnerem.

Praha podle Hřiba usiluje o to, být apolitická. „My v Praze vůbec nechceme řešit politiku jedné Číny, a to z toho prostého důvodu, že je to záležitost pro ministerstvo zahraničních věcí, a nikoliv pro Prahu,“ zdůraznil Hřib „Ta záležitost okolo politiky jedné Číny je velice složitá –existuje rozdíl například mezi tím, jak si to vykládá Čína, jak Evropská unie, jak si to vykládá Česká republika,“ dodal.

Sinolog: Praha mohla počkat „Například podle Číny zahrnuje ta politika i nároky na některá území v Indii, a já jsem naprosto přesvědčen, že to je záležitost, do které by Praha neměla být vůbec zatahována,“ dodal primátor. „My v Praze usilujeme o apolitická partnerství, která budou založená na oboustranně výhodné kulturní výměně, a tato pasáž v té smlouvě je naprosto jednoznačně jednostranná a my jako Praha z ní nemáme vůbec žádný benefit,“ uvedl Hřib. „Čína vnímá Českou republiku jako integrovanou jednotku a primátor hlavního města bývá standardně přizván k různým akcím na obou stranách – ať už je to v Číně, nebo u nás,“ reagoval na roztržku sinolog Vít Vojta. V té souvislosti Vojta připomněl, že daný dokument bývalé vedení Prahy podepsalo na pouhých pět let. „Stačilo počkat ještě rok a navrhnout změnu, úpravu nebo rozšíření této dohody a tu část jednoduše odstranit,“ poznamenal. Podle něj je přitom potřeba Pekingu znovu vysvětlit, že v Česku samospráva funguje jinak než v Číně.

