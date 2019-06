Čína odložila turné pražských filharmoniků na neurčito. Důvodem je nová politika hlavního města

Primátor Hřib před časem uvedl, že se spolu s radní pro kulturu Hanou Třeštíkovou (Praha sobě) osobně zasadí o to, aby rozhodnutí městské rady ohledně vztahu s Pekingem nemělo na orchestr negativní dopad.

Vedení PKF nyní řeší, jak uvolněný termín nahradit jinými vystoupeními, která by zmírnila negativní dopad na její již schválený rozpočet.

Čína podmínila povolení k turné kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. „Rozhodně není úmyslem PKF - Prague Philharmonia nevystoupit před čínským publikem, naopak je zde zájem navázat na předchozí koncerty a obecně být součástí rozvoje česko-čínských kulturních vztahů, avšak bez jakýchkoliv omezujících podmínek,“ uvedl předseda správní rady PKF Martin Klimpl.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na konci dubna oznámil, že se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Pokud by bylo vystupování českých umělců omezováno, považoval by to Petříček za nešťastné.

O rušení vystoupení českých umělců mluvil při návštěvě Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Také podle něho tak čínské úřady reagují na některá prohlášení pražského primátora.

PKF - Prague Philharmonia byla založena v roce 1994 dirigentem Jiřím Bělohlávkem a má formu obecně prospěšné společnosti. Orchestr nemá svého stálého zřizovatele. Svůj provoz si musí, mimo poskytnutých grantů z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR, které představují okolo 35 procent celkového více než čtyřicetimilionového ročního rozpočtu, zajistit vlastními aktivitami.