Čína ruší vystoupení umělců spjatých s Prahou. Prý kvůli politice nového vedení města

Staněk o tom podle svých slov s Luem krátce hovořil. „Bude to složitější diplomatické jednání, protože je potřeba čínské straně vysvětlit, že nejde o orchestr pražský, ale že jde o instituci, která je zřizována ministerstvem kultury,“ poznamenal ministr.

Staněk mluvil s čínským ministrem kultury mimo jiné o spolupráci na kulturních projektech, nad kterými mají záštitu příspěvkové organizace českého ministerstva kultury, jako třeba Národní muzeum nebo Pražský filharmonický sbor. Právě pražští filharmonici podle Staňka musí řešit problém se svými vystoupeními. Poznamenal, že poté co čínské úřady zaznamenaly některá prohlášení Hřiba, se zejména instituce, které mají v názvu „pražský“, setkávají s rušením svých vystoupení.

Pražský primátor Zdeněk Hřib očekává, že s podobným požadavkem budou osloveny i další instituce. „Spolu s naší paní radní pro kulturu Hankou Třeštíkovou (Praha sobě) se osobně zasadíme o to, aby rozhodnutí městské rady ohledně vztahu s Pekingem na ně nemělo negativní dopad. Výpadek vystoupení v Číně lze nahradit jinými zahraničními destinacemi a můžeme se odrazit od sítě pražských partnerských měst. Využiji k tomu i kontakty získané při své nedávné cestě na Tchaj-wan, protože naše hudba má dobré jméno v celé jihovýchodní Asii,“ sdělil Hřib.

PKF – Prague Philharmonia měla v Číně vystoupit na přelomu září a října na 14 koncertech, k čemuž už měli povolení. „O to větší bylo naše překvapení, když nám organizátor koncertního turné (…) sdělil, že ze strany Ministerstva kultury Čínské lidové republiky (ČLR) dojde k odebrání povolení k veřejným vystoupením našeho orchestru v ČLR, tedy k faktickému zrušení turné. Musíme důrazně odmítnout podmínky čínské strany, kdy znovupovolení k vystoupení je podmiňováno kritickým okomentováním výroků a postojů vedení Hlavního města Prahy směrem k ČLR,“ sdělil předseda správní rady PKF Martin Klimpl. „Podmiňování šíření kulturních zážitků zaujetím politických postojů považujeme za nepřípustné,“ dodal.

Tibetská vlajka

Pražský magistrát byl zmiňován v souvislostech s Čínou od nástupu nové koalice několikrát. Praha se například opět rozhodla v březnu vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Pozvání k setkání také dostal předseda tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä.

Vedení města začalo rovněž jednat s Pekingem o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s čínským městem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současné vedení metropole odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Hřib také nedávno oznámil, že čínský velvyslanec usiloval na novoročním setkání pražského primátora s diplomatickým sborem o odchod tchajwanského diplomata. To primátor odmítl. Hlavní město to oznámilo na konci března poté, co stejné čínské žádosti při setkání s diplomaty vyhovělo ministerstvo průmyslu a obchodu.