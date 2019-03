Neudělám to, odpověděl Hřib na žádost Číny, aby ze setkání odešel zástupce Tchaj-wanu

Tchaj-wan nemá v Česku velvyslanectví, ale hospodářskou a kulturní kancelář. Její ředitel Chung-I Wang je ale podle serveru Hlídacípes.org považován za člena diplomatického sboru a je běžně zván například na jednání s ministerstvem zahraničí. Čínský velvyslanec podle informací webu ve středu o odchod zástupce Tchaj-wanu požádal s tím, že je to v zájmu České republiky, respektive v zájmu hladké cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny naplánované na 24. až 28. dubna.

Hřib řekl, že rozhodně neplánuje po vzoru ministryně Novákové vyhazovat tchajwanského diplomata ze setkání. „Neudělal jsem to počátkem tohoto roku, kdy se pokoušel čínský velvyslanec vyvolat stejný problém na mém novoročním setkání s diplomatickým sborem, a neudělám to ani příště. Politici České republiky nemusí podlézavě přitakávat přáním čínského velvyslance, jsme suverénní stát,“ uvedl Hřib.

Novákovou vyzvali k odstoupení senátoři z klubu Starostů, premiéra Andreje Babiše (ANO) k odvolání Novákové vyzvala ODS. Rezignaci Novákové žádají také lidovci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce věc s Novákovou probrat, předsedu sněmovního zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ujistil, že Česko se nehodlá nechat Čínou tlačit a dohodnuté principy pro vzájemná jednání platí.

Podle předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka je chyba na straně ministerstva průmyslu. Řekl to v nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi. Chybou podle něj bylo hlavně to, že věc se řešila až při samotném setkání s diplomaty. „Možná by bylo lepší ty věci konzultovat třeba s protokolem ministerstva zahraničních věcí,“ doplnil.

„Z mého pohledu je to v první řadě selhání protokolu ministerstva průmyslu, který by měl říct, zda je to jednání vedoucích diplomatických úřadů – a na taková jednání šéf tchaj-pejské kanceláře nechodí – nebo investiční fórum, kam byl historicky zván. To nejhorší, co se mohlo stát, je, že se to řešilo v přímém přenosu. Je to chyba MPO,“ řekl Hamáček v Otázkách Václava Moravce.

„Pokud čínskému velvyslanci vadí účast někoho jiného, nemusel tam být. Paní ministryně si možná není jistá v kramflecích, tak udělala tento krok. A je naprosto nepatřičný. Rozhodnutí ministryně bylo naprosto nekompetentní,“ uvedl k tomu v OVM předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

Servilita vůči Číně je pro nás nepřijatelná! Mezitím, co v Praze ministryně @mpo_tweetuje vyhazuje z jednání zástupce Tchaj-wanu na žádost Číny, my se naopak setkáváme v Tchaj-peji s vrcholnou reprezentací města i země a domlouváme spolupráci. 🇹🇼🇨🇿 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 28, 2019

Tchaj-wan je jedním z největších zahraničních investorů v České republice, od roku 1993 vytvořil 23 tisíc pracovních míst, uvedl magistrát. „Zatímco podle Pirátů si naopak Peking pouze koupil televizi, stadion a pár politiků,“ doplnil.