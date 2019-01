Petříček vyčetl čínskému velvyslanci, že komentoval schůzku s Babišem

Velvyslanec Čínské lidové republiky navštívil dva a půl týdne od schůzky s premiérem Babišem Černínský palác, kde se s ministrem zahraničí Petříčkem vrátil k okolnostem předchozího jednání a hlavně tomu, co následovalo.

„Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem,“ oznámilo tehdy velvyslanectví. Andrej Babiš takovou interpretaci odmítl. „Je to lež, není to pravda,“ prohlásil v tříkrálovém rozhovoru s Václavem Moravcem.

Také ministr zahraničí odmítl, že by se česká vláda dopustila nějakých chyb, o kterých se velvyslanectví zmínilo. „Na setkání jsem zdůraznil, že základním úkolem vlády je hájit bezpečnost státu a českých občanů. Nemůžeme dopustit, aby případné napadení informační infrastruktury nebo významných informačních systémů mělo dopad na bezpečnost a fungování České republiky jako suverénního státu. Ostatně jako to od 90. let činí i Čína.“

Velvyslanectví své prohlášení zveřejnilo na Facebooku, Petříček ambasadorovi doporučil, aby je stáhlo. „Bylo by to významné gesto. (…) Je nicméně záležitost čínské ambasády, aby k takovému rozhodnutí dospěla,“ poznamenal. Ve čtvrtek odpoledne po jednání však prohlášení na sociální síti stále bylo.

Petříček dal najevo, že se k záležitosti znovu vracet nechce. „S panem velvyslancem jsme se shodli, že se chceme soustředit na pozitivní spolupráci. Tím považuji tuto záležitost za uzavřenou,“ zdůraznil.

Před používáním hardwaru a softwaru čínských firem Huawei a ZTE varoval v prosinci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Informacemi úřadu se ještě před koncem roku zabývala bezpečnostní rada státu, nyní o něm jednal také bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny.

Sám Babiš považoval varování za nejasné. „Po vysvětlení ze strany NÚKIB je jasné, že jeho varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek,“ uvedl pak.