Mobilní sítě 5G na horizontu. Ani holografické telefonáty už nemusí být sci-fi

„Český telekomunikační úřad tento týden otestoval možné aplikace, které budou použitelné na sítích páté generace. Byl to společný test se společností Nokia,“ přiblížil český rozměr mluvčí telekomunikačního úřadu Martin Drtina.

„Sítě 5G jsou pro nás stěžejní, protože nabízejí to nejrychlejší možné připojení. Fungují díky tomu lépe navigace i videa, lidé konzumují více obsahu,“ podotkl ředitel technologické sekce Vodafone UK Scott Petty.

První osobou přenášenou jako hologram se stala kapitánka anglického fotbalového týmu Steph Houghtonová. V reálném čase a v kvalitě, jako by byla na místě, si povídala s jedenáctiletou fanynkou fotbalu na vzdálenost 260 kilometrů. Sítě páté generace by ale mohly přinést zlepšení i v oblasti 360stupňového videa či virtuální a rozšířené reality.

Pokud jde o samotnou implementaci sítí páté generace v tuzemsku, bude podle něj záviset na tom, jakým způsobem a jak rychle budou schopni síť zprovoznit operátoři, kteří získají kmitočty v aukci. „Budou moci využít i stávající stožáry a místa, kde mají své technologie umístěny, ale budou na nich muset zavěsit nové antény,“ dodal Drtina.

Úřad už dříve uvedl, že by aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz, které musejí uvolnit televizní vysílatelé včetně České televize, mohla začít ve druhém pololetí příštího roku a skončit na začátku roku 2020. Mohlo by to znamenat i vstup nového mobilního operátora.

Každopádně 5G by nemělo zcela nahradit například současné 4G sítě, alespoň ne v krátkodobém horizontu. Fungovat by naopak mělo jako jejich nástavba či doplnění v případech, kdy současné druhy připojení už nebudou stačit.