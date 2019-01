Vláda nařídila správcům informačních systémů, aby udělali analýzu rizik spojených s Huawei a ZTE

Uplynulou neděli Babiš v pořadu Otázky Václav Moravce uvedl, že nemá jasno v tom, jak by měly státní instituce nyní postupovat, pokud některá z čínských firem vysoutěžila veřejnou zakázku a ještě nedošlo k podpisu smlouvy nebo už technologie veřejnému sektoru poskytuje.

Nejasné mu pak bylo i to, jestli se varování týká vedle státního také soukromého sektoru. Jak totiž ministerský předseda upozornil, infrastrukturu od Huawei používají všichni tři čeští mobilní operátoři, což podle jeho slov není výjimka ani v rámci celé Evropy.

„Vnímáme bezpečnostní riziko těchto technologií a zařídíme se podle toho, aby informační struktura státu nikdy nebyla bezpečnostně ohrožena,“ podotkl v neděli Babiš. „Budeme chtít zjistit a eliminovat rizika, která by mohla nastat v momentě, kdy by technologie byly zneužity. Budeme přijímat všechna opatření, aby to nenastalo,“ dodal.