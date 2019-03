Není důvod odvolávat šéfa žalobců, říká Hamáček. O možném konci Kněžínka neví

Nové kolo debaty o tuzemském právním státě otevřelo čtvrteční vyjádření prezidenta Miloše Zemana v Televizi Barrandov. Ačkoliv před šesti lety při razii na úřadu vlády, která vedla až k pádu premiéra Nečase, oceňoval práci šéfa olomouckých žalobců Iva Ištvana, nyní ho kritizoval – a to kvůli zátahu na antimonopolním úřadu, který souvisí s údajným ovlivňováním mýtného tendru.

„Obávám se, že pan Ištvan se chce nějakým způsobem rehabilitovat za předchozí selhání, ale mám dojem, že to spíše bude druhé selhání a v takovém případě už by bylo na místě, aby byl ze své funkce odvolán,“ prohlásil prezident. Ištvanova nadřízeného, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, pak označil za neviditelného.

Šéf žalobců se následně ohradil „proti opakujícím se pokusům některých politiků útočit bezdůvodně a bez ověřených argumentů na soustavu státního zastupitelství ve snaze podlomit tímto důvěru veřejnosti v tuto instituci“. A zastání nyní našel i u vrcholných ústavních činitelů, kteří diskutovali v Otázkách Václava Moravce.

Důvod k odvolání Zemana nevidím, říká šéf ČSSD

„Útoky na místě nejsou. Jsou tady mnohačetné pojistky, které zabraňují excesům. To, že někdy státní zástupci neuspějí u soudu, není důvod k tomu, aby byli dehonestováni,“ prohlásil předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

„Není možné útočit na státní zastupitelství a obecně na orgány činné v trestním řízení, pokud nechceme znejistit naše občany,“ dodal předseda sociálních demokratů Jan Hamáček a explicitně se zastal i šéfa žalobců Zemana.

„Pokud by běžel proces, který by měl na konci znamenat odvolání nejvyššího státního zástupce, je to na závažné jednání koaliční rady,“ konstatoval. „Za sociální demokracii žádný problém, který by odůvodňoval odvolání Pavla Zemana, nevidím.“

Kritická slova od vicepremiéra naopak zazněla na adresu předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Ten se kvůli zmiňovanému tendru v minulosti sešel s předsedou poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a měl jednat i se zástupci společnosti Kapsch, která mýtné brány provozuje.

„Schůzka s dodavatelem je podle mě za hranou. To by se stát nemělo. Kdybych byl v pozici pana Rafaje, s potenciálními dodavateli bych se nescházel,“ sdělil s tím, že se s Rafajem i premiérem kvůli případu setká ve druhé polovině nového týdne. „Musí vyhodnotit, zda jeho kauza úřad nezatěžuje.“