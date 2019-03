Rafaj asi bude muset vysvětlovat roli v mýtné kauze vládě. Odvolání mu ale nehrozí, zastal se ho prezident

Petr Rafaj by měl setrvat v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do roku 2021. Podezření související s mýtným tendrem ale jeho pozicí otřásají. Předčasné odvolání by ale museli provést dva lidé – může to totiž učinit prezident republiky, ale jen na návrh předsedy vlády.

Premiér Babiš prozatím hovoří o tom, že by měl Rafaj přijít na jednání vlády. „Budeme o tom diskutovat. Uvidím, co na to řekne pan prezident, jestli má víc informací. Domluvíme se s koaličním partnerem, aby to přišel pan předseda ÚOHS vysvětlit,“ řekl premiér.