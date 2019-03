Na žádost Číny odvolala Nováková ze schůzky zástupce Tchaj-wanu. Petříček s ní o tom chce mluvit

„Pokud vím, tak v souladu se zvyklostmi je to, že se v minulých letech podobných setkání zástupce Tchaj-wanu účastnil,“ podotkl Zaorálek.

S Petříčkem o záležitosti už mluvil předseda sněmovního zahraničního výboru Zaorálek, protože postup ministerstva průmyslu by mohl podle něj znamenat nebezpečný precedens. Ministr ho ujistil, že Česko se nehodlá nechat Čínou tlačit a dohodnuté principy pro vzájemná jednání platí.

Dohodnutá pravidla v postupech mezi Českem a Čínou by se podle něho měla dodržovat, nikoli bezdůvodně nebo pod nějakým tlakem měnit. „Ustupovat od něčeho, co se celá léta praktikovalo, je chyba,“ míní. Zaorálek ale také řekl, že jelikož nezná všechny okolnosti události, nemůže vyloučit, že se z české strany přihodilo něco, co mohla čínská strana vnímat jako porušení pravidel.

Postup Novákové kritizují i senátoři

Postup ministerstva odsoudili senátoři z klubu Starostů, který je jednou ze dvou nejsilnějších frakcí v horní komoře. V prohlášení žádají odvolání Novákové z funkce ministryně. „Její zákrok, iniciovaný čínským velvyslancem, je hrubým porušením suverenity české zahraniční politiky. Paní ministryně tím také znevážila a ohrozila ekonomické zájmy České republiky a i obchodní vztahy s Tchaj-wanem,“ uvedli. Vláda by podle nich měla toto jednání ministryně odsoudit s náležitou omluvou.

Za nešťastnou označil Zaorálek formulaci v následném prohlášení Novákové o tom, že Česko uznává politiku jednotné Číny. „Je to něco zásadně jiného, než co jsme říkali my ve svých prohlášeních a od čeho se odvíjelo určité chování a určitý postup,“ řekl v pátek bývalý ministr zahraničí Zaorálek.