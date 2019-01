Podle Josefa Baxy se Hrad snaží ovlivňovat justici: „Ve funkci jsem zažil tři prezidenty a jejich kancléře, ale nikdy se tohle nedělo“

Kancléř Mynář se na něj obracel ve věci Plzeňské teplárenské. „Z toho dopisu je jasné, že prezident by uvítal rozhodnutí určitého druhu. Zkrátka jsem z dopisu pochopil, jaké rozhodnutí Hrad očekává,“ říká v rozhovoru pro Deník N Baxa.

Poslal prý na Hrad odpověď, že nemá smysl hovořit o konkrétním případu a věc bude posouzena nestranně. Reakce už nepřišla žádná.

„Vy jste šéf, vy to máte zařídit“

Podle Baxy také prezidentovi velmi záleželo na tom, jak rozhodne Nejvyšší správní soud ve věci nejmenování tří profesorů. O tom s ním mluvil mezi čtyřma očima na Hradě. Schůzka se přitom měla týkat konzultace ohledně Baxova nástupce v čele Nejvyššího správního soudu.

Jenže prezident prý začal Baxovi vyčítat soudní verdikty NSS z minulosti v už uzavřených případech. „Vzápětí mi začal přednášet seznam mých takzvaných hříchů, to znamená konkrétní rozhodnutí soudu, která se mu nelíbila,“ říká v rozhovoru Baxa.

Když na to expředseda soudu reagoval s tím, jsou soudy nezávislé, tak mu prý hlava státu sdělila: „Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“ Baxa dále uvedl, že Zeman během rozhovoru mezi čtyřma očima opakovaně zmiňoval možnost, že by si jej dokázal představit v čele Ústavního soudu. „Potom začal mluvit o soudním řízení ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. A bylo mi jasné, že dává dost jasně najevo, jak má být rozhodnuto,“ uvedl Baxa.

Nejvyšší správní soud měl v době zmíněné schůzky na stole kasační stížnost Hradu proti verdiktu pražského městského soudu, který zrušil rozhodnutí prezidenta o nejmenování profesorů. Tu nakonec Hrad stáhl, tento týden ale prezident zmíněnou trojici odmítl jmenovat podruhé.