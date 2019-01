Doporučení soudcům není jejich ovlivňování, uvedl Zeman. Mynář jednal z jeho pověření

Doporučení soudcům nejsou podle prezidenta Miloše Zemana jejich ovlivňováním, ale vyjádřením názoru. Soudci by podle hlavy státu neměli žít v izolaci od lidí. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Zároveň uvedl, že hradní kancléř Vratislav Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Mynář by se podle Zemana měl nyní sejít se soudcem Ústavního soudu kvůli stížnosti hlavy státu na takzvaný lex Babiš.