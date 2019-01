Šéfa Ústavního soudu překvapilo, že Mynář jednal se soudcem o živé kauze. Podobná praxe skončí

O kontaktech kancléře Mynáře se soudci psal rovněž týdeník Respekt, podle kterého probíral s Vojtěchem Šimíčkem služební zákon a později případ Lesní správy Lány. O služebním zákonu kancléř se soudcem mluvili v době, kdy se prezident republiky u Ústavního soudu domáhal zrušení předpisu; o lánské lesní správě zase v době, kdy si ta stěžovala na soudní příkaz k prohlídce, kterou provedla policie před dvěma lety.

Šimíček týdeníku přiznal, že Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se líbilo prezidentovi ve věci služebního zákona. Soudce přitom odmítl, že by na něj schůzky měly vliv, a odkázal se na své hlasování. „Běžné to není, docházet by k tomu nemělo a s účastníky řízení se samozřejmě nesetkávám,“ řekl pak Šimíček Deníku N. V obou případech Ústavní soud rozhodl v neprospěch Pražského hradu.