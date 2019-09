S tím člověkem nemá cenu mluvit, řekl Zaorálek o čínském velvyslanci

Lubomír Zaorálek v rozhovoru vysvětloval mimo jiné, proč zrušil výběrové řízení na šéfa Národní galerie, které těsně před koncem ve funkci vypsal jeho předchůdce Antonín Staněk. „Bylo šité horkou jehlou. V tak krátké době se nedalo zvládnout výběrové řízení, které by dalo šanci budoucnosti, aby pražská galerie udržela tempo a byla na úrovni světových galerií,“ míní nový ministr kultury.

Zaorálek se podle svých slov nyní snaží dát dohromady garanční radu, která by rozhodla o vhodných parametrech výběrového řízení. Pokud se má Národní galerie zařadit po bok významných světových institucí, nestačí na to výměna ředitele, ale jde o dlouhodobou práci, doplňuje.

O návratu odvolaného šéfa galerie Jiřího Fajta prý Zaorálek neuvažoval, mimo jiné proto, že sám Fajt se do čela galerie vracet nechce. „Nemám žádnou evidenci, že to, co se takto dramatizovalo až trestními oznámeními, bylo opodstatněné,“ dodává šéf resortu kultury.

Nesouhlasí ale s tím, aby si v budoucnu ředitelé rozhodovali o vlastních odměnách. „Chyba nebyla jen na straně pana Fajta, to se mělo řešit úplně jinak a já to změním,“ doplňuje Zaorálek.