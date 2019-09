Symfonický orchestr rozhlasu podle Číny sám odložil vystoupení. Nesmysl, reaguje mluvčí

„Je to nesmysl. Turné do Číny Symfonický orchestr Českého rozhlasu plánoval poměrně dlouhou dobu. Produkci měla na starosti zahraniční agentura, která nám oznámila, že se jí nepodařilo získat od čínské strany potřebná povolení, a proto nám doporučuje turné odložit,“ reagoval Hošna. Orchestr měl v Číně vystupovat během letošního října. Pokud by povolení získal, turné by se uskutečnilo podle plánu, dodal mluvčí.

Ambasáda ale tvrdí, že vedoucí orchestru vysvětlil velvyslanectví odklad tím, že v příštím roce budou moci navštívit větší počet čínských měst.

Velvyslanec zdůraznil, že Čína rozhodně odmítá jakékoliv činy, které poškozují její základní zájmy a podkopávají bilaterální přátelství. „Doufáme, že česká a čínská strana si půjdou navzájem vstříc a vynaloží společné úsilí pro vytvoření lepší atmosféry pro úzkou mezilidskou a kulturní výměnu mezi oběma zeměmi,“ uvedl Čang Ťien-min.