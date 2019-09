Nepamatuji si, že by se kdy kvůli jménu města rušily koncerty, říká Klánský o sporu Pekingu s Prahou

„Hudba jde dál, svět jde také dál“

S primátorem Klánský o zrušení turné nemluvil. „Politiku do umění nepletu. Pan primátor Hřib jistě věděl, co dělá. A to, jestli jeden, dva, tři soubory pojedou, nebo nepojedou do Číny, není to podstatné,“ domnívá se a čínský tah považuje spíše úsměvný.

„Je to kvůli jménu Praha, přitom na pražské letiště přistávají každý den čínské aerolinie… Holt kultura se tolik bránit nemůže, tak to pro čínskou stranu bylo asi nejjednodušší hodit to na ni,“ soudí.

„Hudba jde dál, svět jde také dál. Možná, pro nějaké mladé trio nebo kvarteto je to větší škoda. Já si ale myslím, že když v té době, co jsme měli být v Číně, zahrajeme našemu skvělému publiku tady v České republice v kruzích přátel hudby, tak to vůbec nebude na škodu,“ dodal.