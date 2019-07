Bouřky se budou honit nad Českem až do pondělí. Nejvíc zasáhnou jih země

V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru lámat větve a vyvracet stromy. Voda může zatopit níže položená místa a podemlít komunikace. „Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě,“ uvedl ČHMÚ.

Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči musí být v bouřích opatrní.