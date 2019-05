Vitvar: Málokterý ministr rozuměl kultuře. Ale Staněk neví, co dělá, a je v tom razantní

přehrát video Události, komentáře: Jan H. Vitvar a Lukáš Jelínek o působení ministra kultury Staňka

Staněk má do konce května připravit výběrová řízení na šéfy Národní galerie i Muzea umění Olomouc a podle vedení ČSSD má také zklidnit situaci. „Jestli toho uklidnění dnes někdo není schopen, tak je to právě Staněk. Občas se ptám lidí z příspěvkových organizací ministerstva kultury včetně vedení a nikdy se mi nestalo, aby se všichni jedním hlasem shodli na tom, že tak nekompetentního ministra kultury ještě nezažili,“ upozornil vedoucí kulturní rubriky Respektu Vitvar.

Staněk tvrdí, že podporu kulturní obce má, protože do resortu přinesl více peněz. To ale podle Vitvara není pro kulturní obec rozhodující. Pro pracovníky je důležitější vědět, že ministr kultury se v resortu vyzná a má jasno v tom, co chce dělat a podporovat, míní. „Ale on absolutně netuší, jak ty instituce fungují. To by nevadilo, to netušili ani předchozí ředitelé, ale nedělali tak razantní kroky jako on. Jenže Staněk je neobratný v tom, že říká věci, které nejsou pravda,“ řekl Vitvar. Vitvar: Ministr by měl odstoupit, aby výběrové řízení mohlo proběhnout řádně Podle Vitvara se Staňkova nekompetentnost ukázala třeba ve středu, kdy šéfce drážďanských muzeí řekl, že už má sestavenou odbornou komisi, která mu pomůže vybrat nového ředitele Národní galerie. „Obratem jsem se zeptal na ministerstvu kultury, jaké je složení této komise. A bylo mi sděleno, že se jenom uvažuje o tom, že by nějaká taková komise byla. Z těch protiřečení kulturní scéna cítí, že on absolutně neví, o čem mluví,“ zdůraznil Vitvar s tím, že Staněk si podle něj vůbec „není vědomý toho, jak škodí kultuře“.

Jelínek: Babišovi se hodí, když se protestuje i proti ministrovi ČSSD Výběrová řízení, která má Staněk podle vedení ČSSD do konce května připravit, podle Vitvara nebudou příliš úspěšná. „Myslím, že za stávajícího ministra kultury do toho řízení nepůjde nikdo, koho bych si já upřímně přál na tom místě. Ministr by měl odstoupit, aby výběrové řízení mohlo proběhnout řádně,“ doporučuje Vitvar. Problematicky se jeví i způsob, jakým Staněk oba šéfy galerie a muzea odvolal. „Staněk se měl nejprve seznámit s chodem příspěvkových organizací a případné chyby se snažit napravit se současným vedením. Ale nepředpokládal bych, že ředitelé byli odvoláni před Velkým pátkem, kdy několik dní nevyšly noviny, aby se o tom nemluvilo, a ministr rychle odjel z Prahy, aby nemusel odpovídat na otázky. Kulturní obec je háklivá na to, když se s ní nemluví,“ uvedl politický analytik Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek. Akademie je blízká sociální demokracii.