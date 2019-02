Ministr kultury žádá o 2,4 miliardy navíc. Chce dosáhnout na slibované jedno procento

Ministerstvo kultury bude pro rok 2020 požadovat navýšení rozpočtu o 2,4 miliardy korun oproti rozpočtu schválenému na letošní rok. Ten činí zhruba 14,8 miliardy korun. V příštím roce by tak resort chtěl hospodařit se sumou přes 17 miliard korun. Oznámil to ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podíl rozpočtu kultury na celkových výdajích státního rozpočtu by podle něj měl v roce 2021 vzrůst na jedno procento, tak jak o tom české vlády mluví dvě desítky let.