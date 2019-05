Ministr kultury Staněk vysvětloval poslancům, proč odvolal ředitele galerií. Vadily mu například externí právní smlouvy

Antonín Staněk v polovině dubna odvolal Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti.

Staněk i Fajt byli hosty čtvrteční neveřejné schůze sněmovního podvýboru. Zúčastnit se jí měl také Soukup, ze zdravotních důvodů se však omluvil a byl zastoupen.

Nový ředitel Národní galerie ještě letos

„Shrnul jsem důvody, které mě vedly k rozhodnutí o odvolání obou ředitelů. Znovu jsem odkázal na data, která jsou na webových stránkách ministerstva kultury,“ řekl Staněk.

Upozornil ale i na nové skutečnosti. „Problémy kolem externích právních smluv, které uzavírala Národní galerie v celkové částce asi 6,3 milionu korun, dále některé smlouvy, které jsou uzavírány s podřízeným panem Malátem a jeho prostřednictvím s firmami, ve kterých je zastoupen, a další sérii pochybení, která souvisejí s činností Národní galerie“ uvedl ministr.

Před vypsáním výběrového řízení na nového ředitele NGP chce Staněk ještě svolat odbornou skupinu. S ní se chce poradit o takovém postupu, který by umožnil zapojit do přípravy řízení co nejširší odbornou českou, ale i zahraniční veřejnost. „Když to všechno dobře půjde, umím si to představit v druhé polovině roku,“ odpověděl na dotaz, kdy by galerie mohla mít nového ředitele.