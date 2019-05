Další demonstrace proti Benešové a Babišovi. V Praze lidé zaplnili Staroměstské náměstí

Lidé na Staroměstském náměstí zvonili klíči, pískali na píšťalky a chvílemi skandovali „Nejsme slepí“ nebo „Je to pravda, je to tak, vládne nám tu estébák“. Na transparentech měli nápisy „Babiš sobě, národ v hrobě“, „A dost!“, „Babiš patří za mříž“ nebo „Bureši! Spravedlnost nezlomíš!“ s odkazem na krycí jméno, které měl Babiš podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) jako agent Státní bezpečnosti (StB).

Řada transparentů a letáků vyzývala premiéra k demisi. Stejně jako minulý týden se objevil nápis „Benešová Marie, mé zločiny zakryje.“

Mluvčí protikorupčního uskupení Rekonstrukce státu Tereza Krištofová protestujícím představila sedm pojistek pro nezávislejší justici, které by politici měli zahrnout do zákonů. Jsou mezi nimi transparentní výběrová řízení na místa žalobců a soudců nebo odstranění možnosti, aby vláda mohla odvolat nejvyššího státního zástupce. Ze zákonů by podle uskupení měla zmizet místa, která ministryni spravedlnosti umožňují vyvíjet nátlak na justici.

Z politiků vedle zástupců parlamentní opozice před lidmi promluvil i poslanec vládní ČSSD a bývalý náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, na kterého lidé pískali. Někteří politici se přihlásili k sedmi pojistkám Rekonstrukce státu nebo vyzývali k účasti v evropských volbách, aby je nevyhrálo hnutí ANO. Protestu se opět účastnil i bývalý premiér z ČSSD Bohuslav Sobotka, který měl ve vládě s Babišem ostré spory.

Pokud nebudou požadavky zahrnující změnu v čele ministerstva naplněny, chce uskupení Milion chvilek za týden uspořádat na Staroměstském náměstí další protest. Za dva týdny plánuje demonstraci přenést na Václavské náměstí.