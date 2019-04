Babiš: Kněžínek byl nominován v personální tísni. Je to dobrý legislativec

Otázkám na další vládní přepřahání Babiš v souvislosti s aktuálními změnami na průmyslu a dopravě čelil v týdnu vícekrát, opakovaně uváděl, že je do budoucna nevylučuje, ale momentálně nechystá.

Babiš v pořadu Týden v politice odmítl odpovědět na otázku, kdo je po odchodu Ťoka a Novákové nejslabším článkem vlády. Spekulovalo se o konci ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). „Byl nominován v personální tísni. Je to dobrý legislativec,“ prohlásil v této souvislosti premiér.

Upozorňuje také na dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem za soukromé peníze (PPP projekt), kterou si stát pronajme. „Bylo by dobré pokračovat touto formou. Například udělat PPP projekt Praha–Tábor,“ přál by si premiér. Babiš připomenul, že ministerstvo připravuje tendr na vysokorychlostní železniční trať mezi Prahou a Brnem.

„Pan Kremlík měl prověrku na tajné. To nemá kdokoliv. Znamená to, že je čistý,“ míní. Na Kremlíkovi ocenil, že je pracovitý a dlouhodobě se pohybuje ve státní správě. Resort podle Babiše potřebuje především získat prostředky pro financování staveb. V této souvislosti zmiňuje spolupráci s Evropskou investiční bankou či Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Druhá změna ve vládě proběhne na pozici ministra průmyslu a obchodu. Resort již dále nepovede Marta Nováková (za ANO). Babiš upozornil, že přišla z privátní sféry a pro takové lidi může být obtížné pracovat ve státní správě s úředníky. „Někdy si dělají, co chtějí, a nerespektují přání ministra,“ poznamenal premiér.

Konec Země příběhů

Místo Novákové se funkce ujme Karel Havlíček, kterého Babiš v pořadu Týden v politice označil za svou pravou ruku v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. „Vymyslel projekt Česká republika, země pro budoucnost. Jezdili jsme po světě a všude jsme byli 'Zemí příběhů'. Nevím jakých,“ podotkl premiér s odkazem na kampaň, která Česko sloganem „Země příběhů“ prezentovala.

„Chceme propagovat Českou republiku jako zemi kreativních a inovativních lidí,“ vystihl Babiš projekt, který Havlíček připravil. „Má osm pilířů, je tam digitalizace, zjednodušení života živnostníkům, ale i školství,“ upřesnil premiér s tím, že chce zavést nový školní předmět technika.

Úkolem pro Havlíčka je integrovat ministerstvo s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a lépe spolupracovat s ministerstvy financí, pro místní rozvoj i životního prostředí. V přípravě je také centrum excelence pro umělou inteligenci. „Evropská unie přidělí peníze jenom čtyřem centrům,“ řekl Babiš s tím, že společně s Havlíčkem se pokusí uspět.

Do budoucna Babiš uvažuje o zřízení pozice místopředsedy vlády pro ekonomiku. Z jeho slov vyplynulo, že Havlíček by se mohl stát jedním z kandidátů na tuto funkci. „Zatím je to předmětem diskuse,“ uvedl premiér.